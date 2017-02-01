Вход на сайт

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Зурхай

Понедельник, 06 Февраля

10 лунный день. День благоприятен для изготов­ления лекарства, посева семян, стро­ительства домов, возведения храмов и других объектов поклонения и почитания, ведения конкретных по­лезных дел, ведения торговли, совершения свадебных церемоний. Воспрещается учить ребенка ходьбе, отправлять малолетних де­тей из дома на чужбину, усыновление ребенка, выезд в дальнюю дорогу, отправле­ние в путешествие. Стрижка волос – к обострению органов чувств.

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Свежие новости

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5 Февраля, 11:43       947 В Улан-Удэ на пожаре в доме сгорел мужчина Пожар произошел в Октябрьском районе.
5 Февраля, 10:59       559 На севере Бурятии произошло землетрясение Эпицентр находился в 30 км от посёлка Северомуйск.
5 Февраля, 10:30       399 В Бурятии возможен небольшой снег В столице республики днём до -16.
4 Февраля, 16:30       1 565 Жительница Бурятии отсудила у страховой компании выплату за повреждённое в ДТП авто Для этого ей пришлось пройти две судебные инстанции.
4 Февраля, 14:51       2 630 В Бурятии нетрезвый муж ударил жену тазом по голове, не желая выслушивать претензии Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.
4 Февраля, 14:10       1 045 Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова стала пятой на этапе Кубка мира По словам спортсменки, в финале ей помогла поддержка болельщиков.
4 Февраля, 13:30       797 СК снял обвинения с начальника отдела полиции Иркутска по делу о «Боярышнике» Денис Черемисин уже восстановлен в должности.
4 Февраля, 12:30       3 615 Жители Бурятии посоревнуются в конкурсе на лучшую творческую работу из мусора В республике стартовал экоконкурс «Арт-утилизация».
4 Февраля, 11:50       1 588 Театр «Байкал» представил Бурятию на Дрезденском балу (ФОТО) Перед искушенной публикой наши артистки выступили с «Танцем лебедей».
4 Февраля, 10:30       2 779 В Улан-Удэ отец, жестоко избивавший двоих сыновей, пойдёт под суд Насилие длилось шесть лет.
4 Февраля, 09:30       634 В Улан-Удэ днём до -15 По республике местами пройдёт небольшой снег.
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Народные новости

3 Февраля, 14:00       2 408 На федеральной трассе в Бурятии сгорела фура 13 Января, 15:05       3 205 Второе за день ДТП с участием автобуса произошло в столице Бурятии (ВИДЕО) 13 Января, 14:25       2 586 В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадала пассажирка 10 Января, 11:00       3 470 В Улан-Удэ из-за малолитражки перевернулась грузовая Газель (ФОТО, ВИДЕО)

Ранее в новостях

3 Февраля, 21:57       1 100 «Дежурный по городу». Итоги недели с Артемием Ушаковым Более 70 обращений поступило на этой неделе в адрес дежурного по городу.
3 Февраля, 20:43       729 В Улан-Удэ издали двухтомник Намжила Нимбуева В него вошли неизданные, почти неизвестные произведения поэта.
3 Февраля, 20:09       651 Остановка «Восточный экспресс» Новости улан-удэнцев от первого лица в нашей традиционной пятничной рубрике.
3 Февраля, 19:50       1 860     1 В Улан-Удэ школьница получила травмы на ледовой горке Ребенок находится в БСМП, а горку экстренно разобрали.
3 Февраля, 19:30       3 608     1 Уроженец Бурятии организовал секту и 12 лет насиловал женщин Среди адептов были и несовершеннолетние.
3 Февраля, 18:00       1 420 Артисты театра «Байкал» готовятся к Дрезденскому балу Напомним, состоится он сегодня вечером.
3 Февраля, 17:45       1 372 В Улан-Удэ под колёса автомобиля попал третьеклассник На место происшествия экстренно вызвали скорую помощь.
3 Февраля, 17:00       1 289 Житель Бурятии отсудил у «Евросети» более 50 тысяч Поводом для иска стал дефектный смартфон.
3 Февраля, 14:30       1 801 Центр Улан-Удэ «парализовало» из-за ДТП на мосту На месте тут же образовалась километровая пробка.
3 Февраля, 13:30       1 185 В Улан-Удэ два этажа залило кипятком, пока жильцы пытались дозвониться до управляющей компании Сантехники появились в доме спустя два часа.
3 Февраля, 13:15       669 Киану Ривз сыграет главную роль в триллере «Сибирь» Фильм об американском торговце алмазами, который приехал в Россию.
3 Февраля, 11:00       2 304 Жительница Бурятии пожалела охотника, который подстрелил её Напомним, выстрелы пришлись прямо в голову.
3 Февраля, 10:40       700 О герое из Бурятии, спасшем сестру из полыньи в пять лет, расскажут в книге История о Даниле Зайцеве вошла в книгу «Юные герои Отечества».
3 Февраля, 10:28       900 Школьница из Бурятии примет участие в музыкальном шоу на федеральном канале Девочку выбрали из полутора тысяч участников.
3 Февраля, 09:47       2 797 В Бурятии на праздновании рождения ребёнка произошло убийство Злоумышленник попытался скрыться в Улан-Удэ.
3 Февраля, 09:00       342     1 В Бурятии небольшой снег В столице республики синоптики осадков не обещают.
2 Февраля, 21:15       1 056 Всё по 1800: В «Эконом 03» демисезонную одежду можно купить по единой цене Предложение будет действовать лишь три дня.
2 Февраля, 21:00       3 318     3 Путин снял с должности и уволил с военной службы главу МЧС Бурятии Также сегодня одним указом были лишены должностей ещё 15 генералов.
2 Февраля, 20:20       1 146     1 В Бурятии всем миром собирают средства на фильм «321-я Сибирская» А сегодня, в день 74-й годовщины победы в Сталинградской битве, в храмах разных конфессий молились з...
2 Февраля, 18:14       972     1 На одной из магистралей Улан-Удэ люди вынуждены ходить по проезжей части Сегодня каждый пешеход здесь рискует собственной жизнью.
2 Февраля, 16:40       1 166     1 В Бурятию прибыл аудитор Счётной палаты России Бато-Жаргал Жамбалнимбуев уже провёл встречу с Цырен-Даши Доржиевым.  
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Коротко

В Улан-Удэ на пожаре в многоквартирном доме спасли 10 человек 5 Февраля, 19:33      413 Голодный житель Читы стащил пять мешков картофеля 5 Февраля, 16:00      436 Правительство России поддержало увеличение штрафа за то, что водитель не уступил дорогу пешеходу 5 Февраля, 14:16      687 В Улан-Удэ учителя подрались на глазах у школьников 3 Февраля, 17:40      2 317 В Бурятии детям приходится преодолевать до 2,5 км до школы 3 Февраля, 17:35      632      1
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1 Верховный шаман из Бурятии предсказал крупную техногенную катастрофу в 2017 году 9 Января, 17:35       15 947    2 Улан-удэнец погиб в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде 7 Января, 19:30       9 563    3 Лобовое ДТП на мосту в Улан-Удэ: Водителя пытаются извлечь из смятого автомобиля (ФОТО, ВИДЕО) 20 Января, 10:30       9 512     4 4 В праздничные дни в Улан-Удэ нетрезвый пассажир в компании друзей избил водителя такси «Максим» (ФОТО) 9 Января, 13:15       7 684    5 В Улан-Удэ коммунальная авария оставила жителей половины района без тепла 8 Января, 13:33       6 206     12
1 В Бурятии 14-летняя девочка покончила с собой 31 Января, 10:55       5 463    2 В Улан-Удэ из-за голода школьники падают в обмороки 3 Февраля, 17:00       5 108    3 Клип певицы из Бурятии, снятый на Байкале, набирает тысячи просмотров на YouTube (ВИДЕО) 4 Февраля, 20:20       4 486    4 В Бурятии набирает популярность песня 19-летнего студента про любовь 2 Февраля, 11:50       4 356    5 Жители Бурятии посоревнуются в конкурсе на лучшую творческую работу из мусора 4 Февраля, 12:30       3 620   
1 В Улан-Удэ на пожаре в многоквартирном доме спасли 10 человек 5 Февраля, 19:33       415    2 Голодный житель Читы стащил пять мешков картофеля 5 Февраля, 16:00       436    3 СМИ рассказали о таинственном озере в Бурятии 5 Февраля, 14:42       1 426    4 Правительство России поддержало увеличение штрафа за то, что водитель не уступил дорогу пешеходу 5 Февраля, 14:16       690    5 В Улан-Удэ на пожаре в доме сгорел мужчина 5 Февраля, 11:43       949   
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