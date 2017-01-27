Вход на сайт

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Зурхай

Четверг, 26 Января

29 лунный день. Хорош для продвижение по службе, подношений, ремонта в доме, путешествия. Это также день торговли, коммерции, лечения (особенно для мужчин). В этот день можно также делать любые дела по дому, сажать цветы и деревья. Нельзя переезжать на другое место жительства и передавать имущество другому человеку (это приведет к оскудению в собственном доме). Стрижка волос – душа может отдалиться и скитаться.

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