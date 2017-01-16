Вход на сайт

16 января, 19 день по лунному календарю
Хорош для благоустройства, наведения порядка в доме, поездок. В этот день можно ремонтировать дорогу, ограду, брать у людей посуду, кроить шелковые одеяния, пояса, творить добро. Плохо: рыть колодцы, сажать цветы и деревья, заниматься коммерцией. Стрижка волос – к увеличению Дхармы.
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  • 21:00Х/ф "Я, снова я и Ирэн" 12+
  • 23:00Восточный экспресс 16+
  • 23:30Дом-2. Город любви 16+
  • 00:30Дом-2. После заката 16+
  • 01:00Восточный экспресс 16+
  • 07:00Восточный экспресс 16+

Вся программа телепередач

  • 23:00"Метод и мудрость" 12+
  • 23:15Восточный экспресс 12+
  • 23:45Х/ф " Любовь и страхи Марии" 16+
  • 01:30"Метод и мудрость" 12+
  • 01:45Будьте здоровы 12+

Полное расписание передач

Подробнее на сайте ТЦ «Арун»

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Хорош для благоустройства, наведения порядка в доме, поездок. В этот день можно ремонтировать дорогу, ограду, брать у людей посуду, кроить шелковые одеяния, пояса, творить добро. Плохо: рыть колодцы, сажать цветы и деревья, заниматься коммерцией. Стрижка волос – к увеличению Дхармы.

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