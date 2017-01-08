Вход на сайт

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В Улан-Удэ восстановили теплоснабжение
Напомним, восьмого января Октябрьский район остался без тепла. Причиной тому – авария на ТЭЦ-2. Как жители целые сутки справлялись с холодом?вчера, 20:48 | Происшествия2 378
Вернуть тепло в квартиры улан-удэнцев в полном объёме обещают до конца дняНапомним, с холодными батареями и без горячей воды горожане из-за коммунальной аварии горожане сидят уже более суток.вчера, 14:59 | Город2 746
Минздрав предлагает навсегда запретить продажу табака всем родившимся в 2015 году и позже
Новая концепция ещё сильнее ужесточает отношение к курильщикам. Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в присутствии детей, в коммунальных квартирах, и даже в личном автомобиле.вчера, 14:30 | Медицина2 599
Мать Колина Мэдсена объявила вознаграждение в пять тысяч долларов за информацию об убийстве сына в Бурятии
Как оказалось, женщина не смирилась с версией смерти своего сына от переохлаждения.вчера, 14:05 | Происшествия2 1 607
В праздничные дни в Улан-Удэ нетрезвый пассажир в компании друзей избил водителя такси «Максим» (ФОТО)
ЧП произошло на ул. Сахьяновой в ночь с пятого на шестое января. Компания из пяти человек наблюдала за происходящим, а жена таксиста пыталась закрыть мужа от побоев собой.вчера, 13:15 | Происшествия2 2 790
В Улан-Удэ коммунальная авария оставила жителей половины района без тепла
Горожане замерзают в своих квартирах и буквально заваливают жалобами соцсети.08.01.2017 13:33 | Происшествия2 5 396 12
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