Вход на сайт

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Зурхай

Суббота, 04 Февраля

8 лунный день. День благоприятен для приоб­ретения имущества, ведения домашнего хозяй­ства, созыва собрания, закладки фундамента дома. Воспрещается выезд в дальнюю дорогу, возвращать долги, рубить и пилить, ломать деревья, совершать обряд невесты, начинать новое боль­шое дело, переезжать на новое место жительства. Стрижка волос – к дол­голетию.

Воскресенье, 05 Февраля

9 лунный день. День благоприятен для назна­чения человека на должность, ор­ганизации свадьбы, изготовления лекарства, выезда в дальнюю дорогу, ведения торговли, проведения религиозных и светских праздников. Воспрещается созывать со­брания, копать землю, обращаться в городские инстанций для решения проблем, вы­корчевывать деревья, копать коло­дец, закладывать фундамент дома и стрижка волос.

Понедельник, 06 Февраля

10 лунный день. День благоприятен для изготов­ления лекарства, посева семян, стро­ительства домов, возведения храмов и других объектов поклонения и почитания, ведения конкретных по­лезных дел, ведения торговли, совершения свадебных церемоний. Воспрещается учить ребенка ходьбе, отправлять малолетних де­тей из дома на чужбину, усыновление ребенка, выезд в дальнюю дорогу, отправле­ние в путешествие. Стрижка волос – к обострению органов чувств.

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