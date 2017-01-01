Вход на сайт

1-комнатная в 105 кв.тел.606-877 Куплю ноутбуки (рабочие, нерабочие).тел.386-006 Торговые представители с л--а.тел.42-70-76 Продавцы (можно без опыта).тел.42-70-76 Сдаю склад. Стрелка.тел.60-41-80 Бесплатные консультации по банкротству граждан.тел.566-965 Продам "Тойота Аллион" 2007 г.в., V-1,8 и "Тойота Виш" 2003 г.в.ОТС. Торг. Автообмен.тел.8-9021-61-94-51 Продаю участок на Левом берегу.тел.8-914-054-99-42 Выкуплю товарный запас одежды и обуви от 100 единиц.тел.56-08-99 Продается нежилое помещение S=204 кв.м. в 44 квартале.тел.8-9021-67-85-09. Требуются автомобили "Урал" и "Рекс" на вывоз леса.тел.67-39-67 Магазин "Автомобиль" сдаёт помещение с отдельным входом . 50 кв м. (торговля, офис, склад).тел.64-60-33 Продам 2 дома - 56 и 21 кв.м. в Хоринске, участок 16 соток, 2 гаража, баня, надворные постройки. 750 т.р. Торг (маткапитал).тел.8-967-621-17-35, 8-914-981 -41-10 Сниму-куплю нежилое 200 кв.м благоустроенное. Недорого.тел.55-28-56 Куплю кораллы.тел.8-924-397-78-77 Сеть обувных магазинов проводит набор продавцов - консультантов.тел.8-914-835-79-12 Срочно требуются администраторы, уборщицы.тел.40-06-06 Требуется парикмахер-универсал.тел.60-28-56 Куплю любой ноутбук.тел.40-50-06 Требуются в артель экскаваторщики, бульдозеристы.тел.22-80-22 Требуется пиццамейкер.тел.8-924-394-32-94 1-комнатная, 105 кв. Срочно.тел.62-14-14 Куплю газовые баллоны, недорого.тел.20-60-03 Продается дом.тел.8-914-845-23-77 1-комнатная. ул..Жердева, 33.тел.62-67-75 3-комнатная, ул.Мокрова, ул--планировки.тел.62-76-17 "Киндер+" сообщает о наборе в английский детсад и Центр развития с 1 февраля.тел.8-902-164-00-97 Требуются водители категории «В», «С» на американские тягачи. Заработная плата от 20 т.р. до 40 т.р. тел.8-914-839-46-67 В автомоечный комплекс "ГАРАЖИ" требуются мойщики.тел.400-044 Повар, заготовщик.тел.21-09-33 Требуется буровой мастер.тел.306-307 Требуется помощник технолога.тел.8-914-84-56-744 В кафе на Байкале требуется повар- пекарь. Стабильная з--п, проживание и бесплатное питание.тел.8-914-98-69-121 Подработка.тел.602-688 Участок Н.Комушка, 450 т.р.тел.60-44-57 Дом и участок.тел.68-91-99 Вакансии бесплатно.тел.69-20-40 Требуется торговый представитель.тел.64-69-80, 8-924-396-46-71