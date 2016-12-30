Вход на сайт

28 декабря, 15:10
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9085 18
Уважаемые земляки!
Говорят, как новый год встретишь, так его и проведешь. Мы спросили у горожан, а как они планируют отметить праздник?
Когда стартует главная елка, как в новогоднюю ночь будет ходить общественный транспорт и какие мероприятия ждут горожан в каникулы.
Бурятский государственный цирк поддержал коллег, включив их номера в свое представление. Так гастролеры смогут заработать на ремонт тягача.
О семейных традициях, воспоминаниях из детства и, конечно, выборе наряда для новогодней ночи - в нашем праздничном материале. (+ СОВЕТЫ СТИЛИСТА для каждого из вас)
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