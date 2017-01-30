Вход на сайт

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Зурхай

Понедельник, 30 Января

3 лунный день. Благоприятен для изготовления лекарства, посева семян, выезда в дальнюю дорогу, начала лечения, переезда на новое место жительства. Воспрещается закладка фундамента дома, пилить и рубить лес, выно­сить из дома вещи, учинять ссору и тяжбу. Стрижка волос – к богатству.

Вторник, 31 Января

4 лунный день. Благоприятен для ведения торговли, созыва собрания, принятия клятвы. Воспрещается совершать забой скота, выезд в дальнюю дорогу, отправление мало­летних детей из дома на чужбину, учинять ссору и вражду, совершать сделки по большому делу, изготовление и прием лекарства. Стрижка волос – к обо­стрению органов чувств.

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