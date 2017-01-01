Вход на сайт

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В Бурятии женщины продолжают погибать от рук «кухонных боксёров» 1 Февраля, 21:45       816     3 «Дежурный по городу»: Мэрия Улан-Удэ вселила семью с ребёнком в гнилую квартиру 1 Февраля, 20:28       586     1 VIP-пенсионеры из Бурятии продолжат битву за свои «кровные» в Москве 1 Февраля, 19:14       490     1 В Улан-Удэ стая бездомных собак покусала школьника 1 Февраля, 17:40       657     1 МВД: В Бурятию по-прежнему поставляют героин из Афганистана 1 Февраля, 14:45       507     1

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Восточный экспресс 1 Февраля, 19:30       571   
Утреннее шоу "ТЭЦ-3" 1 Февраля, 10:00       141    Мунгэн сэргэ 30 Января, 10:00       406   
«Метод и мудрость». 2 сезон. выпуск 15 30 Января, 09:20       246    "Афиша" 27 Января, 19:15       393   

Свежие новости

1 Февраля, 21:15       275     2 Жители Бурятии могут взять кредит до 15 миллионов рублей Как это сделать и что для этого нужно – комментарий эксперта далее.
1 Февраля, 21:14       129     1 Какими странами хотели бы управлять улан-удэнцы? В неофициальном календаре праздников сегодня День рождения всех президентов.
1 Февраля, 19:48       437     1 В Бурятию прибыл известный в Китае автопутешественник и блогер Число его подписчиков больше, чем население России.
1 Февраля, 18:20       371     1 Центробанк утвердил дизайн банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей На купюрах будут изображены символы Севастополя и знаменитые места Дальнего Востока.
1 Февраля, 18:05       224     1 Цирк Бурятии отправился на гастроли в Забайкальский край Большие гастроли Бурятского цирка по Агинскому бурятскому округу и в Чите будут проходить в течение ...
1 Февраля, 17:20       781     1 «То гниём, то промерзаем»: В Бурятии жителей села уже 16 лет выживает подземный источник Землетрясение заставило местных жителей забыть про споко...
1 Февраля, 16:40       1 816     1 «Обычное дело»: Туристы с чемоданами массово переходят Байкал из-за очередей на хивусы (ФОТО) Иркутянка опубликовала на своей странице в соцсетях любопытную фотогра...
1 Февраля, 16:00       282     1 Минприроды намерено решить проблему загрязнения Байкала строительством очистных в Улан-Удэ Сергей Донской заявил, что сделает всё, чтобы строительство новых соор...
1 Февраля, 15:00       692     1 В Улан-Удэ потоки нечистот хлынули к учебному заведению и Бурятскому театру драмы Улицу Куйбышева в микрорайоне Батарейка заливает уже второй раз.
1 Февраля, 14:09       735     1 «Психанул»: В Бурятии мужчина разбил палкой соседское авто Причиной такого поступка стала закрытая дверь общей ограды.
1 Февраля, 13:45       387     1 Улан-удэнцы могут подать заявку на отлов собак Комбинат по благоустройству начал работу с 31 января.
1 Февраля, 13:20       534     1 В ближайшие дни в Улан-Удэ пройдет несколько крупных спортивных событий Подробности далее.
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Народные новости

13 Января, 15:05       2 593     1 Второе за день ДТП с участием автобуса произошло в столице Бурятии (ВИДЕО) 13 Января, 14:25       2 057     1 В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадала пассажирка 10 Января, 11:00       2 889     1 В Улан-Удэ из-за малолитражки перевернулась грузовая Газель (ФОТО, ВИДЕО) 9 Января, 13:15       7 079     1 В праздничные дни в Улан-Удэ нетрезвый пассажир в компании друзей избил водителя такси «Максим» (ФОТО)

Ранее в новостях

1 Февраля, 12:30       771     1 В Бурятии правоохранители раскрыли кражу по следам крови Воришкой оказалась соседка потерпевшей.
1 Февраля, 12:20       376     1 В Бурятии студенты снимут сериал для ТНТ В съёмках многосерийной «Зачётной весны» примут участие выпускники «Байкальской школы кино».
1 Февраля, 11:46       451     1 Пианист из Улан-Удэ Дмитрий Маслеев с триумфом выступил в Нью-Йорке В зале Карнеги-холл не было свободных мест.
1 Февраля, 11:30       346     1 Авиабилеты на север Бурятии снизились в цене В посёлки Нижнеангарск и Таксимо теперь можно летать по сниженному тарифу.
1 Февраля, 11:15       1 015     8 В Бурятии Верховный суд отказал VIP-пенсионерам в возвращении скандальных доплат Соответствующее решение было принято накануне.
1 Февраля, 10:55       633     2 Две тысячи бутылок «незамерзайки» с метанолом изъял в «Светофоре» Роспотребнадзор Бурятии (ВИДЕО) В обнаруженной жидкости метиловый спирт превышал норматив в 310 раз.
1 Февраля, 10:30       1 164     1 На трассе в Бурятии Жигули врезался в Toyota Land Cruiser, есть пострадавшие Лобовое ДТП произошло в Заиграевском районе.
1 Февраля, 09:55       694     2 Под суд пойдёт житель Бурятии, насмерть сбивший пенсионера с внучкой В момент наезда он был нетрезв, а после сразу скрылся с места ДТП.
1 Февраля, 09:30       432     1 В Бурятии мужчину, зарезавшего соседа по палате, отправили лечиться ЧП произошло ещё в октябре.
1 Февраля, 09:00       215     1 В Бурятии возможен небольшой снег В столице республики до -17.
31 Января, 20:35       515     1 Жители Улан-Удэ собрали Деда Мороза на корпоратив Сегодня, 31 января, главный старец страны отмечает свой профессиональный праздник.
31 Января, 19:45       2 061     2 В Улан-Удэ орудуют два сексуальных маньяка (ВИДЕОСЮЖЕТ) Напомним, накануне это официально подтвердил министр внутренних дел Бурятии.
31 Января, 18:00       648     2 Бродячие собаки в Улан-Удэ: стерилизовать или усыплять? Свои мнения высказали ветеринары, зоозащитники и обычные горожане.
31 Января, 17:20       1 079     1 В центре Улан-Удэ произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля Opel На месте аварии тут же образовалась пробка.
31 Января, 16:15       1 119     2 Глава МВД Бурятии о полицейском произволе: Мы никого не покрываем Олег Кудинов прокомментировал жалобы на сотрудников полиции. А также рассказал, сложно ли попасть в ...
31 Января, 15:10       658     3 Первый в этом году турнир по бурятской борьбе прошел в Улан-Удэ Его посвятили памяти Пандито Хамбо лам Гоман дацана.
31 Января, 14:15       768     1 В Бурятии на участницу юбилейной выставки упал стенд Организаторы настаивали: стенд рухнул из-за ветра. Но суд посчитал иначе.
31 Января, 13:41       588     1 Театру «Ульгэр» подарили переносной спектакль На 50-летие театр получил готовый спектакль с декорациями, световой и звуковой аппаратурой от питерс...
31 Января, 11:45       759     1 Александр Богомоев «прорекламировал» маски Такой PR-ход в разгар ОРВИ и гриппа использовали в Управлении Роспотребнадзора Бурятии.
31 Января, 10:40       1 084     1 В Бурятии иркутянин зарезал своего партнёра по бизнесу Сотрудникам правоохранительных органов мужчина заявил, что на них напали неизвестные.
31 Января, 09:18       967     1 В Улан-Удэ «самовольщики» Левобережья получили сертификаты на землю Пока земля у них в аренде. Оформить ее в собственность возможно только после строительства дамбы.
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Коротко

Юный пловец из Бурятии привёз домой три медали 1 Февраля, 18:00      363      3 В Улан-Удэ реконструировали подстанцию «Северная» 1 Февраля, 15:20      276      1 В Бурятии осудили женщину, торговавшую ядовитым алкоголем 1 Февраля, 14:00      444      1 «9 тысяч и 30 пачек сигарет»: Житель Улан-Удэ получил три года колонии за разбой 1 Февраля, 10:20      430      1 Бездомных Улан-Удэ будут устраивать на работу 1 Февраля, 09:50      320      1
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1 Верховный шаман из Бурятии предсказал крупную техногенную катастрофу в 2017 году 9 Января, 17:35       14 984     1 2 Улан-удэнец погиб в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде 7 Января, 19:30       9 046     1 3 Лобовое ДТП на мосту в Улан-Удэ: Водителя пытаются извлечь из смятого автомобиля (ФОТО, ВИДЕО) 20 Января, 10:30       8 739     5 4 В Улан-Удэ неизвестный живодёр напал на бездомную собаку и снял с неё скальп (ФОТО 18+) 6 Января, 15:29       7 311     7 5 В праздничные дни в Улан-Удэ нетрезвый пассажир в компании друзей избил водителя такси «Максим» (ФОТО) 9 Января, 13:15       7 079     1
1 В Улан-Удэ один человек погиб в ДТП с Land Cruiser Prado 29 Января, 10:40       5 621     1 2 В Бурятии 14-летняя девочка покончила с собой 31 Января, 10:55       4 959     1 3 Чиновников Улан-Удэ пристыдили за тысячу рублей, подаренную ветерану войны 29 Января, 20:30       3 972     10 4 Следствие просит улан-удэнцев проявлять бдительность и осторожность - маньяк всё ещё на свободе 27 Января, 16:30       3 634     2 5 На Бурятию снова надвигаются морозы 28 Января, 14:07       3 152     1
1 В Бурятии женщины продолжают погибать от рук «кухонных боксёров» 1 Февраля, 21:45       837     3 2 Жители Бурятии могут взять кредит до 15 миллионов рублей 1 Февраля, 21:15       292     2 3 Какими странами хотели бы управлять улан-удэнцы? 1 Февраля, 21:14       135     1 4 «Дежурный по городу»: Мэрия Улан-Удэ вселила семью с ребёнком в гнилую квартиру 1 Февраля, 20:28       602     1 5 В Бурятию прибыл известный в Китае автопутешественник и блогер 1 Февраля, 19:48       447     1
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