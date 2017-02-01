Вход на сайт

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Куплю ноутбуки (рабочие, нерабочие).тел.386-006
Бесплатные консультации по банкротству граждан.тел.566-965
Продам "Тойота Аллион" 2007 г.в., V-1,8 и "Тойота Виш" 2003 г.в. ОТС. Торг. Автообмен.тел.8-9021-61-94-51
Требуются парикмахер и маникюрист, аренда.тел.63-63-72
Дом, 600 т.р.тел.8-950-38-207-38
Продается нежилое помещение S=204 кв.м. в 44 квартале.тел.8-9021-67-85-09.
Дом п. Горький, 600 т.р. тел. 63-91-17
Продам 3-комнатную в 47 квартале. 2 900 тыс.руб. Тел.65-18-37
Участок на Левом Берегу(ИЖС). Тел. 670-300
Куплю кораллы.тел.8-924-397-78-77
Требуется пиццамейкер.тел.8-924-394-32-94
1-комнатная, 105 кв. Срочно.тел.62-14-14
Куплю газовые баллоны, недорого.тел.20-60-03
Продается дом.тел.8-914-845-23-77
1-комнатная. ул..Жердева, 33.тел.62-67-75
3-комнатная, ул.Мокрова, ул--планировки.тел.62-76-17
"Киндер+" сообщает о наборе в английский детсад и Центр развития с 1 февраля.тел.8-902-164-00-97
Требуются водители категории «В», «С» на американские тягачи. Заработная плата от 20 т.р. до 40 т.р. тел.8-914-839-46-67
В автомоечный комплекс "ГАРАЖИ" требуются мойщики.тел.400-044
Повара, помощник повара.тел.21-09-33
Требуется буровой мастер.тел.306-307
Требуется помощник технолога.тел.8-914-84-56-744
В кафе на Байкале требуется повар- пекарь. Стабильная з--п, проживание и бесплатное питание.тел.8-914-98-69-121
Куплю вагон-бытовку.тел.8-924-354-41-07
Подработка.тел.602-688
Продаю кафе.тел.8-914-837-07-97
Работа.тел.8-924-777-05-00
Участок Н.Комушка, 450 т.р.тел.60-44-57
Дом и участок.тел.68-91-99
Требуется торговый представитель.тел.64-69-80, 8-924-396-46-71
Приглашаем на благотворительную ярмарку, посвященную Всемирному дню борьбы против рака. 4-5 февраля с 10:00 до 20:00 в ТРЦ «Capital Mall».тел.30-25-24
Пенсионный фонд сообщает, что с 01.02.2017 начался прием отчетности ф. СЗВ-М за январь 2017. Обращаем внимание, что предусмотрены финансовые санкции в размере 500 рублей за каждого работника
Пенсионный фонд напоминает, о необходимости представления отчетности ф. РСВ-1 за IV квартал 2016 года. Отсутствие финансово-хозяйственной деятельности не освобождает от обязанности представления «нулевого» РСВ-1
Срочно требуется маркетолог (опыт).тел.37-47-01
Требуется врач гинеколог УЗД, аллерголог, начмед.Зарплата достойная. Резюме на markeruu@mail.ru
Детский клуб объявляет набор в футбольную секцию с 2 февраля.тел.8-924-557-90-03
Приемщик заявок.тел.60-21-71
Требуются бухгалтер и бухгалтер-ревизор. Собеседование ежедневно с 10:00 до 16:00 по ул.Бабушкина 37А.тел.45-61-16
Охранники: женщины, мужчины. Инженер-техник ОПС с опытом.тел.309-909
Супервайзер, торговый представитель, мерчендайзер (с л--а).тел.55-16-89
Куплю двигатель «КАМАЗ-Евро, 2,3».тел.62-79-61
Срочно куплю авто за наличку.тел.8-914-052-09-29
Участок, можно под строительство, материнский капитал, 65 тыс.руб.тел.8-9021-66-37-91
Куплю кораллы.тел.61-29-29
Водитель в такси.тел.64-58-82
Срочно 2-х и 3-х комнатные в Ж--д р-не.тел.613-789
Дом и участок в Ж--д районе.тел.65-42-72
Ведется набор в группы по пулевой стрельбе в тир на Центральном стадионе.тел.45-30-36
Требуется риэлтор.тел.65-99-83
Продаю дом.тел.62-95-78
Требуются водители категории «В», «С».тел.22-27-29
Куплю участок.тел.8-902-565-42-14
Дом, 12 соток на Шишковке.тел.8-914-050-15-98
Требуются автомойщики (-цы).тел.8-914-987-89-15
Участок в Сотниково, 50 т.р.тел.700-700
Куплю дом до 500 тыс.руб. - от Л.Берега до Н.Иволги.тел.40-53-94
Благоустроенный дом, Вахмистрово.тел.68-78-36
1-комнатная в 105 кв.тел.606-877
Участок в Поселье, дешево, можно под капитал.тел.57-13-77
Срубы с ФУНДАМЕНТОМ и зимней установкой: 6х7-250 тыс.руб., 7х8 - 310 тыс. руб, 8х10-410 тыс.тел.611-774
Требуется менеджер в новый бизнес.тел.8-902-165-27-43
Дом от 800 тыс. до 1200 тыс.руб., Поселье, до себестоимости.тел.40-53-94
Горбыль, опилки.тел.633-411
Бригада строителей с материалом для брусовых домов ищет работу.тел.616-196
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