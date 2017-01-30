Вход на сайт

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2-комнатная на "Октябре".тел.8-914-837-80-02
Куплю кораллы, янтарь.тел.68-05-69
Куплю кораллы!тел.61-29-29
Требуется инженер-строитель, бухгалтер.тел.8-983-538-15-57, 8-902-167-42-94, personalabsolut@yandex.ru
Продам дом, центр, п.Зверосовхоз, ИЖС, собственник, 120 кв.м., 1750 т.р.тел.24-85-68
Возьму в аренду магазин (продукты) в черте города.тел.24-85-68
Участок по ул. Иванова - продажа/обмен.тел.8-9085-93-90-10
Сдаю торговое помещение в п. Агинское, 900 кв.м., на федеральной трассе с оборудованием.тел.8-924-275-01-51
Продаю участок для ИЖС.тел.309-009
Продам 3-комнатную в 47 квартале. 2 900 тыс.руб.тел.65-18-37
Продам щенка померанского шпица.тел.36-92-92
2-комнатная, Смолина 54А, евроремонт, 2900 т.р.тел.659-626
Сотрудники в отдел продаж.тел.31-34-38
4-комнатная, 1900т.р.тел.57-37-40
Продаю дом.тел.62-95-78
2-комнатная, 1050 т.р.тел.56-01-15
Требуются сотрудники в отдел сбыта с в--о.тел.22-60-43
Требуются повара, уборщицы, изготовители полуфабрикатовтел.8-9021-67-42-94, personalabsolut@yandex.ru
Требуются заведующий цехом, обвальщики мяса, полуфабрикатчицы.тел.8-924-550-15-21
Требуются изготовители рыбных полуфабрикатов.тел.30-49-16, 8-914-837-83-67, 8-999-48-49-471
Дом 7х8, 260 тыс.руб.тел.700-222
Продается благоустроенный дом в п. Сотниково.тел.8-924-394-07-97
Продаю участок под производственную базу.тел.56-02-36
Срочно требуются парикмахеры (18 квартал).тел.64-21-64
Требуются кассиры, менеджеры по продажам.тел.242-022
Требуются водители категории «В», «С».тел.22-27-29
Администратор.тел.36-41-32
Республиканская клиническая больница им.Н.А.Семашко приглашает на работу врача-гастроэнтеролога, врача-гематолога, врача-терапевта.тел.43-60-82
Требуются водители категории «В», «С» на американские тягачи. Заработная плата от 20 т.р. до 40 т.р.тел.8-914-839-46-67
Требуется повар китайской кухни в с. Баргузин.тел.8-924-399-8-999
Детсад "Панда" (п. Восточный) открывает запись с 30.01.2017 г.тел.40-46-35
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