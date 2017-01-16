Вход на сайт

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«Буряты, буддизм и буузы»: Путешественники из Москвы рассказали об Улан-Удэ в своём блоге
Забросив офисную работу, пара путешествует с мая 2016 года.сегодня, 16:25 | Общество2 670
Жители Улан-Удэ обнаружили на Шишковке окоченелые трупы собак и обвиняют в расправе чиновников (ФОТО 18+)
В администрации города отрицают свою причастность. А также заявляют, что после гневных сообщений в соцсетях ветеринарные инспекторы лично выехали на место.сегодня, 16:10 | Происшествия2 537
«Прогресс» портит облик Улан-Удэ: Власти подали в суд на собственника здания кинотеатра
Об этом, а также о том, кто уже проиграл администрации города - далее подробнее.сегодня, 15:40 | Город2 689
В Бурятии полуторагодовалому ребёнку с опухолью мозга требуется помощь
Малыш развивался хорошо, единственное, что беспокоило - обычная аллергия. И только когда ребёнок впал в кому, стало ясно, на что она указывала...сегодня, 15:25 | Общество2 922
Жители Улан-Удэ сообщают о пожилом эксгибиционисте
В соцсетях появилось сразу несколько публикаций. Очевидцы сообщают, что все эти инциденты происходили в районе Приречной.сегодня, 12:15 | Происшествия2 1 886
В МВД рассказали, при каких обстоятельствах в Улан-Удэ автомобиль ГИБДД попал в аварию
Напомним, речь идёт о происшествии с тремя авто.сегодня, 11:00 | Происшествия2 1 474 2
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- 23:15Восточный экспресс 12+
- 23:45Х/ф " Любовь и страхи Марии" 16+
- 01:30"Метод и мудрость" 12+
- 01:45Будьте здоровы 12+
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Хорош для благоустройства, наведения порядка в доме, поездок. В этот день можно ремонтировать дорогу, ограду, брать у людей посуду, кроить шелковые одеяния, пояса, творить добро. Плохо: рыть колодцы, сажать цветы и деревья, заниматься коммерцией. Стрижка волос – к увеличению Дхармы.[QUOTE][USER=3027]Доктор Зорге[/USER] пишет: [QUOTE]Из магазинов Бурятии изъяли 400 литров «Боярыш ..
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